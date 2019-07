Incidente tra auto e moto: muore un 40enne a Querceta

Incidente mortale poco prima della mezzanotte di ieri a Seravezza, nella frazione di Querceta. La vittima è un 40enne, Lorenzo Bertoni, residente a Pietrasanta. L'uomo viaggiava in sella a uno scooter che lungo la via Aurelia, all'angolo con piazza Matteotti, si è scontrato con un'auto. È morto all'ospedale Verislia dove era stato trasportato in codice rosso. In ospedale anche il conducente dell'auto, in evidente stato di shock.

Soccorsa anche una donna che ha accusato un malore mentre assisteva ai soccorsi, cadendo e battendo la testa: avrebbe riportato un trauma cranico ed e' stata portata in ospedale.

