Ecco la Festa de L’Unità di Castelfiorentino: il programma

“Dopo la fatica della campagna elettorale appena conclusa, i democratici di Castelfiorentino sono pronti a ripartire, per dar vita ad una bellissima Festa de l’Unità. Ringrazio gli oltre 200 volontari che per 25 giorni animeranno questa manifestazione, che anche quest’anno non sarà solo un luogo di partito ma un luogo di divertimento, confronto e amicizie. E i giovani saranno al centro di ogni iniziativa, la nostra risorsa fondamentale” così Monica Salvadori, segretario Pd Castelfiorentino, presenta l’edizione 2019 de La Festa de L’Unità, che si terrà da stasera a domenica 28 luglio nel parco urbano di viale Roosevelt.

Numerose iniziative politiche, culturali, ballo, la buona cucina del ristorante e della pizzeria, aperti tutte le sere dalle 19.30, e quest’anno avremo tutti i giovedì la cucina vegana; i giochi (subbuteo, scacchi, la ruota e il parco giochi per bambini); nella libreria ci sarà la mostra dei quadri della pittrice castellana Bruna Scali che è ci ha donato il quadro per il manifesto della festa.

Quest’anno la festa sarà completamente plastic free, bottiglie, bicchieri, posate e tutto quello che verrà servito per mangiare non sarà di plastica, in appoggio alle battaglie per l’ambiente che quest’anno hanno visti mobilitarsi molti giovani in tutto il mondo.

Fra le iniziative di maggior rilievo segnaliamo: lunedì 8 luglio il dibattito organizzato dalla conferenza delle donne democratiche dal titolo “Riprendiamoci il futuro”; mercoledì 10 l’incontro dibattito con Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. L’11 il tradizionale incontro del sindaco e la giunta con i cittadini; sabato 13 giugno presentazione del libro “I fiori del caffè profumano di gelsomino” di Claudia Centi, vice sindaco di Castelfiorentino; il 15 assemblea territoriale del Pd Empolese Valdelsa; sabato 20 il giornalista de “Il foglio” David Allegranti presenta il suo ultimo libro “Come diventare leghisti”; il 22 incontro con l’assessore regionale Marco Remaschi e il consigliere regionale Enrico Sostegni sul tema “La caccia in Toscana”; sabato 27 luglio inaugurazione della nuova 429 mentre il 28 luglio chiusura con la vice presidente del PD nazionale Anna Ascani e a concludere gli immancabili fuochi d’artificio.

Per quanto attiene lo spettacolo il 12 luglio serata Comix, il 18 show di Radio 98 con la partecipazione del comico Massimo Antichi, il 19 luglio concorso canoro, il 24 tributo a Renato Zero, giovedì 25 la compagnia teatrale Ca-Stellare presenta lo spettacolo “Grasso è più bello”; il 26 una imperdibile serata con Mammamia tour.

Le iniziative indicate avranno inizio alle 21.30.

Per rimanere aggiornati sul programma della Festa basta seguire la pagina Facebook Pd Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

