La municipale potenzia l’azione di controllo sul lungomare e sul Romito

E' ormai iniziata a pieno titolo la stagione estiva e, come ogni anno, si ripropongono le consuete problematiche di irregolarità delle soste sui viali a mare.

Al fine di consentire la fruibilità del nostro lungomare a tutti è necessario il rispetto delle regole di convivenza civile, per questo la Polizia Municipale richiama l'attenzione sull'importanza del rispetto delle regole e sulla necessità di evitare fenomeni di sosta selvaggia che possano creare pericolo o intralcio alla circolazione.

Il Comando predisporrà servizi che abbiano quale finalità principale la verifica del rispetto delle più importanti norme di comportamento del codice della strada al fine di prevenire l'infortunistica stradale e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

In particolare l'azione di presidio e controllo del territorio punterà a scoraggiare fenomeni di "sosta selvaggia" a tutela dell'utenza debole - pedoni, disabili, - e della regolare circolazione dei mezzi pubblici e sarà posta attenzione sulle vie di accesso ai bagni al fine di rendere più agevole l'eventuale intervento di mezzi di soccorso.

Le pattuglie che opereranno sul lungomare cittadino dovranno anche prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e vendita abusiva di merci.

Per quanto attiene poi ai controlli da effettuarsi sul Romito, l'azione della Polizia Municipale punterà principalmente a far rispettare il divieto di transito dei mezzi pesanti e scoraggiare le soste irregolari in particolare nel caso in cui comportino l'effettuazione di manovre altamente pericolose per la circolazione quali le inversioni di marcia o le partenze contromano.

