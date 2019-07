La selezione per la più bella d'Italia continua: eletta Miss Grassina

Buongiorno, con la presente inviamo il comunicato stampa relativo alla selezione regionale del concorso di Miss Italia che si e' svolto mercoledi' 3 luglio a Grassina.

Anna Spina di Piombino e' la regina della Notte Bianca di Grassina. Grande successo di pubblico per la seconda Notte Bianca di Grassina dove ha visto Anna Spina di Piombino salire sul podio piu' alto e conquistare la fascia di Miss Grassina, sbaragliando il nutrito e qualificato gruppo di 22 concorrenti provenienti da varie localita' della Toscana. La manifestazione a conclusione della 2^ Notte Bianca e' stata organizzata dal C.C.N. Grassina e le Sue Botteghe, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli, della Confesercenti di Grassina e dal contributo di importanti sponsor locali. Veramente non facile il lavoro della giuria presieduta dal signor Maurizio Barlazzi in rappresentanza della Confesercenti e come segretario dal signor Andrea Lauri presidente del comitato Vivere all'Antella, nel dover selezionare le vincitrici delle fasce a disposizione della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Grassina 2019 - ANNA SPINA - di Piombino (LI) - 22 anni - estetista - H. 1,74 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del Capricorno. 2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - CHIARA GORGERI - di Santa Croce Sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone. 3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - di Orentano (PI) - 20 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno. 4^ Classificata - Miss BE_MUCH - GIULIA DURANTI - di Arezzo - 25 anni - commessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete. 5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio (FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine. 6^ Classificata - FEDERICA SEVERINO - di Impruneta (FI) - 21 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

Miss Grassina e' stata premiata dalla signora Paola Baldi in rappresentanza del Centro Medico Toscana ed ha ricevuto dal signor Filippo Lauri della gioielleria Elle Ti Elle di Firenze il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. Apprezzatissima anteprima della serata la sfilata di baby modelle e modelli che hanno presentato capi di abbigliamento del negozio Drums di Scandicci e calzature dell'Albero del Melograno di Grassina. La serata e' stata presentata da Raffaello Zanieri che come suo solito ho coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal Gruppo Parrucchieri Polverini di Roberto con salone a Firenze. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari e di Alessio Stefanelli.

