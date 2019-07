La Tramvia a Sesto Fiorentino, incontro al Polo Scientifico

Sarà presentato lunedì 8 luglio alle 18 presso l’Aula Magna del Polo Scientifico (Blocco aule via Bernardini 6), il progetto di prolungamento della linea T2 del sistema tranviario fino a Sesto Fiorentino. Interverranno il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Prof. Luigi Dei, Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale alla Mobilità, Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo fatto parte della cabina di regia per il prolungamento degli assi tranviari - ricorda il sindaco Falchi - La linea T2 prevedeva un prolungamento da Peretola fino al Polo Scientifico. Su questo ci siamo focalizzati, cofinanziando lo studio di fattibilità per la prosecuzione della linea fino a Sesto. I progettisti sono partiti dall’ipotesi iniziale di un capolinea attestato nell’area del Polo Scientifico, per sviluppare, su nostra richiesta, la possibilità di far arrivare il tracciato ancora più a nord, avvicinandolo al centro cittadino e tenendo conto della collocazione di diverse funzioni. Con questa assemblea andremo a presentare, con il contributo tecnico dei progettisti, l’esito di questi studi di fattibilità e il futuro tracciato, compiendo un importante passo in avanti verso l’estensione delle linee tranviarie nel nostro Comune”.

