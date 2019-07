Ladri beccati in una pizzeria dell'Isolotto: arrestati

La notte scorsa le Volanti hanno sorpreso all’opera due ladri che stavano tentando di forzare il bandone di una pizzeria in via Franceschini. Si tratta di un cittadino serbo di 47 anni e di un 44enne bosniaco, già noti alle Forze di Polizia proprio per reati contro il patrimonio, entrambi finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Uno faceva da palo, mentre l’altro stava armeggiando sul quadro elettrico dell’ingresso del locale, quando intorno alle 2 di notte un residente ha dato l’allarme al 113.

Una Volante è subito intervenuta bloccando contemporaneamente lo scassinatore e il complice che, alla vista della Polizia, ha tentato la fuga attraverso una serie di corti private di abitazioni adiacenti.

Poco prima, intorno a mezzanotte e mezzo, la Polizia ha invece denunciato un 27enne ed un giovane di 17 anni fermati mentre stavano rovistando l’abitacolo di un’autovettura parcheggiata in via di Villa Demidoff, alla quale avevano divelto lo sportello. Anche in questo caso ad allertare la Polizia è stato un cittadino che, vista la scena, ha chiamato subito il 113.

Fonte: Questura di Firenze

