L'appello di Spini (FI): "Infastidisce vedere Lega e FdI litigare. Cdx deve restare unito"

"Che la forza sia con voi" ci verrebbe da citare in segno di buon auspicio dopo che in questi giorni stiamo assistendo alla querelle fra Andrea Poggianti di FdI e Andrea Picchielli della Lega. Anche se il gruppo di Forza Italia è fuori dalle istituzioni non si appassiona, anzi si annoia e ci infastidisce vedere i nostri alleati alle ultime elezioni sprecare energie e fegato per lavare i propri panni in piazza, soprattutto su situazioni politiche discusse e sviscerate in modo forse troppo frettoloso o troppo "social" con conseguenti fraintendimenti e ripercussioni politiche e personali.

Sono situazioni inaccettabili per un Centrodestra unito come è passato pubblicamente unito e fedele ad un programma in campagna elettorale. Forza Italia ha pensato che alla fine, superata la delusione di un più che roseo tentativo di ballottaggio, si potessero distendere gli animi mettendo i piedi in Consiglio e lavorare insieme per i cittadini empolesi.

Così non sta accadendo, ognuno ha giocato la propria partita, e i risultati si vedono.

Nei giorni scorsi marcare il territorio fra le due forze politiche di opposizione l'ha fatto da padrone, dove solamente il PD del Sindaco Barnini a ragion veduta se la ride.

Ad Empoli, più di un cittadino su quattro ha votato la coalizione Centrodestra di cui fa parte anche Forza Italia e pretende di essere rappresentata nel migliore dei modi da uomini in primis e da politici che stanno uniti all'opposizione facendo di tutto per mettere in difficoltà la maggioranza uscita dalle urne.

Come Forza Italia sottolineiamo con decisione che il Centrodestra a Empoli ha il dovere di esistere "insieme" per la responsabilità verso gli elettori e verso noi stessi.

Al centro di tutto ci sono le persone e Forza Italia spezza una lancia in favore degli Andrea ma sotto la luce patronale ci auspichiamo e chiediamo che nelle sedi opportune si possa aprire una discussione costruttiva, trovando una quadra che fino a qualche settimana fa, pur con i vari distinguo, ci ha resi uniti nella contrapposizione politica alla sinistra che da sempre amministra il nostro territorio.

Samuele Spini

Coordinatore FORZA ITALIA Empoli

