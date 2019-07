Licenziata a Vinci dopo 6 mesi di assenza per terapie salva vita, Filcams-Cgil mobilitata

Una donna, dipendente di Eurospin Tirrenica a Vinci, invalida, assunta come categoria protetta e con un figlio, è stata licenziata. Motivo: in seguito all’aggravamento della sua patologia (patologia in base alla quale era stata assunta come categoria protetta), la lavoratrice ha superato il limite di sei mesi di malattia (previsti dal Contratto) in quanto stava effettuando terapie salva vita.

La Filcams Cgil dell'Empolese Valdelsa annuncia una mobilitazione sulla vicenda. “Questo caso è inaccettabile e grave. C’è un pericoloso imbarbarimento della società: sempre più spesso le lavoratrici e i lavoratori sono utilizzati come ‘merce’, e non si guarda più in faccia a nessuno, nemmeno alle persone più deboli e svantaggiate. Pertanto quanto prima decideremo e renderemo pubbliche tutte le iniziative che saranno messe in campo la prossima settimana per tutelare e difendere i diritti della lavoratrice da noi rappresentata”, dice Massimiliano Fabozzi di Filcams Cgil.

Fonte: Cgil Toscana - Ufficio stampa

