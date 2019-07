Livorno festeggia il nuovo centenario Gioberto Launaro

È Gioberto Launaro il nuovo centenario livornese.

Gioberto è nato il 5 luglio del 1919 a Livorno, città dove ha sempre abitato, tranne che per il triste periodo della prigionia, durante la seconda guerra mondiale.

Prima di andare in pensione lavorava in una agenzia di spedizioni.

Vedovo da qualche anno, Gioberto è in buona salute, vive da solo ed è autosufficiente.

Appassionato di sudoku, è in grado di risolvere casi apparentemente impossibili.

Domenica festeggerà l’importante traguardo insieme ai nipoti, che sono numerosi visto che Gioberto ha 5 fratelli. Recentemente gli è anche nata la prima bisnipote.

Il sindaco Luca Salvetti gli invierà un omaggio, con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

Fonte: Ufficio stampa

