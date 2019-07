Luglio Altopascese, tanti appuntamenti e un tagliere da record

L'edizione 2019 del Luglio Altopascese, la manifestazione per tutto il mese animerà la cittadina del Tau con concerti, spettacoli, mostre, e moltissimi appuntamenti legati all’enogastronomia, allo sport e alla cultura, è realtà.

Dopo la "Staffetta sotto la smarrita", tenutasi ieri (3 luglio), che ha ufficialmente aperto il calendario degli eventi, si prosegue domani, venerdì 5 luglio, con il primo appuntamento dei "Venerdì dei commercianti" che proporrà negozi aperti anche la sera, aperitivi, cene e musica dal vivo nei locali del centro. Molte le iniziative da non perdere in questo primo weekend di luglio. Si comincia alle 19.30 in via Cavour con "Paella e sangria bianca con lo chef Marco Reggiani", drink e food all you can eat a cura del locale Serendipity. Sempre in via Cavour, ma alle 20.30, appuntamento con "Live&Karaoke al Montanelli con i Morgana", food e music a cura della pasticceria Montanelli. Ci spostiamo poi in piazza Gramsci dove, alle 20.30, ci sarà l'appuntamento con il Guinnes world records con "Il tagliere più lungo d'Italia", 18 metri di gusto a cura del locale La Dogana. Alle 21 invece in piazza Tripoli, spazio alla danza con le esibizioni a cura di Simply Dance, Soul Dance e Sentiero del cuore.

Altro appuntamento dal non perdere sabato 6 luglio quando, alle 17, nel centro del paese ci sarà una sfilata di trattori a cura del Comitato trattori d'epoca.

Gli appuntamenti proseguono poi domenica 7 luglio in piazza Umberto dove, alle 21, è in programma "Musica alle fontane", un viaggio alla scoperta della musica rock ma anche del grande cantautorato italiano con gli allievi e gli insegnanti della scuola di musica Musicalmente.

Martedì 9 luglio, infine, sarà una serata dedicata al cinema e alla lettura. Alle 21, al centro visite della Riserva naturale del lago di Sibolla ecco "Sibolla Movie, cinema sotto le stelle nella riserva", una serata alla scoperta della natura con proiezione, discussione e ascolto di suoni notturni a cura delle associazioni Zero in condotta e Natura di mezzo. Per informazioni: asso.zeroincondotta@gmail.com, naturadimezzogmai.com, 340 2595832 o pagine Facebook delle due associazioni. Alle 21.15 invece in piazza Ospitalieri in programma "Letture sotto le stelle", incontro dedicato ai bambini dai 2 agli 8 anni e alle loro famiglie a cura dei volontari di Crescere lettori Alotpascio (in caso di pioggia le letture si svolgeranno in sala granai).

Tutti gli eventi del Luglio Altopascese sono a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Altopascio

