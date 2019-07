Un macigno di alcune tonnellate si è staccato dalla parete rocciosa in via del Ponte a Castel del Piano. Fortunatamente non ci sono feriti. Il masso è finito contro un muro a valle dopo aver percorso decine di metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Ancora da chiarire le cause del distacco.

