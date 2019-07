Maxi multa antitrust, colpita anche Publiacqua. La risposta: "Faremo ricorso"

6,8 milioni di euro di sanzioni su tre distinti procedimenti dell'Autorità Antitrust, per Acea Ato 5 (la società del gruppo Acea che gestisce il Servizio Idrico Integrato in 86 Comuni della provincia di Frosinone), Abbanoa (servizio idrico in Sardegna) e e Publiacqua (servizio idrico nell'area 'Medio Valdarno' che interessa le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo).

In una nota, l'Authority spiega di aver "accertato che i tre professionisti hanno posto in essere pratiche commerciali aggressive" dopo "numerose segnalazioni inviate dai consumatori e dalle loro associazioni rappresentative".

Nello specifico della società toscana, per l'Antitrust "nella riscossione delle fatture relative ai consumi idrici delle utenze condominiali" c'è stato un "indebito condizionamento dei condomini solventi in presenza di morosità di uno o più condomini, nonostante l'esistenza di contatori individuali e in presenza di pagamenti parziali delle fatture, con minaccia di riduzione del flusso e quindi di sospensione della fornitura idrica a tutto il condominio".

Rapida la risposta di Pubbliacqua con un'altra nota: "Publiacqua ha sempre agito nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dall’autorità di regolazione regionale. Stupisce la sanzione dell’Antitrust, contro la quale cui ovviamente la società farà ricorso, che, sanzionando il comportamento di Publiacqua sanziona in realtà quanto disposto da altre Autorità.

Questo episodio dimostra chiaramente come il sistema di gestione dell’utenza condominiale sia obsoleto e da superare. Un sistema che, ricordiamo, Publiacqua subisce, essendo le ditte letturiste incaricate dagli Amministratori degli stessi Condomini. Publiacqua farà tutto quanto possibile per rendere ciò possibile, promuovendo contratti singoli invece che condominiali e la sperimentazione avviata per installare nei condomini contatori di nuova generazione che gestibili in remoto va in questa direzione. Chiediamo però alle stesse Autorità e al legislatore di andare in questa direzione rendendo obbligatorio il passaggio al rapporto diretto con il gestore del servizio.

Nell’attesa del ricorso interromperemo le attività di sospensione della fornitura per i condomini morosi. Tale interruzione non potrà che avere effetti negativi sui livelli di morosità, che oggi grazie al lavoro svolto per ridurli si attestano al 3%, che dovranno trovare copertura nelle tariffe del servizio idrico con il rischio di un aumento delle tariffe per tutti i cittadini che pagano regolarmente. Riteniamo ciò ingiusto e iniquo ma questo é il possibile effetto del dispositivo dell’Antitrust".

