Continuano gli incontri con i cittadini nelle frazioni: sabato 6 luglio dalle ore 10 alle ore 11 il Sindaco Alessio Mugnaini sarà al Bar di Alice a Martignana per parlare dei bisogni e delle necessità della frazione. Questi incontri informali sono l'occasione per avvicinare il comune ai cittadini incontrandoli nella propria frazione e continueranno per tutta la legislatura.

