Notte bianca a Livorno, il programma completo

Livorno si prepara a vivere la sua Notte Bianca edizione 2019. Sabato prossimo 6 luglio la serata da trascorrere sarà una occasione di festa e promozione per tutto il territorio. Tanta musica in centro e sul lungomare, ma anche negozi aperti in tutta la città a cura di confcommercio e confesercenti.

Alla Terrazza Mascagni si terrà la 15^edizione della Milonga Solidaria, serata evento di tango argentino con numerosissimi tangheri provenienti da tutta Italia e alla Rotonda di Ardenza festival del Gusto con RadioStop Party e dj set.

I negozi potranno rimanere aperti fino a notte inoltrata con numerose iniziative in programma .

Tra gli appuntamenti in programma:

Tappa Miss Livorno in via Ricasoli in collaborazione con Confcommercio

Iniziativa “Livorno va in rete” con postazioni in piazza Attias e DJ set (a cura di Confcommercio) presentazione della card “Livorno Va in Rete Shopping & Cashback!”, un nuovo strumento capace di fare rete tra i negozi cittadini aderenti. I possessori della carta avranno la possibilità di accumulare punti, denominati “WKEY”, che fungeranno da vera e propria “moneta” all’interno del circuito.

Iniziativa “Livorno va in rete” Piazza Cavour solo postazione ( a cura di Confcommercio)

Summer Gospel Night in Fortezza Vecchia ( ore 21.30- ingresso 10 euro. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Aido Provincia di Livorno) . In programma tre corali: The Joyful Gospel Ensemble (Livorno), The Rising Sound (Viareggio) e St Jacob’s Choir (Montecalvoli)

Bad Elf con tradizionale musica celtica Scali delle Ancore

Ristorante la Vecchia Venezia intrattenimento musicale via della Venezia

Chalet Rotonda di Ardenza ore 21.30 "Buonasera Signorina" antologia della canzone umoristica, una serata tra macchiette, parodie e canzoni a doppio senso (Mestro Bocci) Pineta Rotonda di Ardenza

In piazza Garibaldi nell’ambito del progetto Garibaldi Pop, organizzato da CCN Antico Borgo Reale e associazione ViviGaribaldi Love Pontino serata musicale con 5 band per rievocareWoodstock . Mercatino, baracchine e negozi aperti.

In piazza Cavallotti musica dal vivo e degustazioni in collaborazione con il Consorzio Le Botteghe.

Locale "Mediterraneo" serata con apericena e musica live "Oro nero Quartet"

Festival del Gusto serata musicale con Radio Stop e Special Guest Regina Miami a cura di Labronica Eventi ( Rotonda di Ardenza) .

