Notti dell'archeologi al Museo, fra stelle e reperti etruschi

Appuntamenti speciali, di sera, al Museo archeologico di Artimino per la rassegna Notti dell’archeologia. Si inizia Sabato 6 luglio alle 21 con un approfondimento sulle conoscenze astronomiche e la simbologia etrusca legata alla volta celeste che si completa con l’osservazione del cielo nel parco mediceo della Tenuta di Artimino. Gli Etruschi e i segni del cielo | L'estate comincia dalle stelle è un’attività per adulti e famiglie promossa in collaborazione con l’associazione Quasar. Al termine dell’osservazione del cielo brindisi finale; costo complessivo 10 euro, riduzione per soci Unicoop. Prenotazione obbligatoria a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it entro le 13 del giorno precedente l’attività. L’iniziativa si ripeterà sabato 20 luglio.

Sempre in notturna l’appuntamento di sabato 13 luglio (ore 21.15) pensato per i più piccoli (età consigliata dai 4 ai 10 anni). Riusciranno i partecipanti a risolvere un mistero aiutati solo da alcuni indizi nascosti fra le teche e i reperti Etruschi? Lo scopriremo con una divertente indagine investigativa nella quale i piccoli partecipanti si muoveranno fra le sale del Museo aiutati da una guida e a lume di torcia. Costo complessivo attività 5 euro; prenotazione obbligatoria aparcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

La rassegna di eventi Le notti dell'Archeologia, giunta alla diciannovesima edizione promuove nel mese di luglio in tutta la Toscana eventi, aperture serali e notturne, occasioni per accogliere il pubblico degli appassionati e dei curiosi in musei e parchi archeologici del territorio.

Il museo Archeologico di Artimino è aperto (mercoledì escluso) tutte le mattine dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica anche il pomeriggio dalle 15 alle 18 www.parcoarcheologicocarmignano.it

Fonte: Ufficio Stampa

