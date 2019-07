Nuova pensilina alla fermata del bus in piazza Battisti a Comeana

È stata installata una nuova pensilina alla fermata dell’autobus in piazza Cesare Battisti a Comeana. Nei pressi del fontanello di distribuzione dell’acqua è, infatti, presente una fermata dello scuolabus utilizzata da un gran numero di bambini che usufruiscono del servizio per raggiungere la scuola materna di Poggio alla Malva e non solo. L’amministrazione comunale, al fine di creare un punto di attesa sicuro, visibile e riparato in caso di pioggia, ha così deciso di installare una pensilina a servizio di tutti coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

