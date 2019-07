Open Day al Museo degli Innocenti, apertura gratuita dei cortili e visita guidata

Ultimo appuntamento, prima della pausa di agosto, con l’Open day al Museo degli Innocenti. Sabato 6 luglio dalle 10 alle 19 torna l’apertura gratuita dei cortili monumentali l’evento proposto ogni primo sabato del mese che consente di approfondire la conoscenza di una istituzione che quest’anno celebra i 600 anni di attività di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’ingresso gratuito si accede direttamente dal bookshop.

Gli eventi legati al Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti sono realizzati grazie al sostegno di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini (special supporter), partner della proposta educativa del Museo degli Innocenti e de La Bottega dei Ragazzi, e di Mukki supporter delle attività del Museo.

Sempre il 6 luglio, ma alle 16.30 è invece in programma la visita guidata adatta per famiglie, lungo i tre percorsi del Museo: storia, arte e architettura. La visita guidata a cura di CoopCulture è offerta gratuitamente, è necessario il solo biglietto di ingresso al Museo. Il percorso si snoda fra le biografie dei “nocentini” nel piano interrato, fino alla Galleria con le opere di Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Neri di Bicci e Sandro Botticelli. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, basta ritrovarsi al bookshop almeno 5 minuti prima della partenza.

Il Museo degli Innocenti è aperto tutti i giorni (martedì escluso) dalle 10 alle 19, la biglietteria chiude alle 18.30. Informazioni al numero 055 2037308, tutte le attività in programma sono consultabili sul sito www.museodeglinnocenti.it.

Fonte: Ufficio Stampa

