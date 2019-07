Osservatori fiorentini per la sicurezza, FI: "Persa credibilità"

Osservatori fiorentini per la sicurezza, prima li autorizzano e neppure 12 ore dopo li fermano. Dopo appena un mese dalla sua elezione Dormentoni ha perso clamorosamente credibilità. Nardella conferma tutte le sue paure quando si tratta di fare qualcosa di concreto sulla sicurezza, tema centrale del quartiere 4, sul quale il Partito Democratico si incarta ancora una volta nelle proprie irrisolte contraddizioni.

E a farne le spese sono innanzitutto i cittadini e le mamme dei giardini della Biblioteca di via Canonva sbeffeggiate in campagna elettorale da tutte le forze di sinistra che finalmente nei volontari avevano trovato qualcuno pronto a dargli una mano anche solo in qualità di osservatori proprio come avevano fatto a lungo in via dei Neri collaborando col comitato della strada presieduto da Roberta Pieraccioni.

Il Presidente del quartiere 4 aveva detto sì all'inizio ma evidentemente è bastata una telefonata da Palazzo Vecchio per ricondurlo agli schemi politici di Nardella che ha troppa paura di essere accusato di sostenere politiche che possano apparire "securitarie" o essere tacciate per ronde.

E pensare che la riforma dei quartieri con l'elezione diretta del Presidente da noi voluta voleva rafforzare l'autonomia del Presidente...

Mentre aspettiamo di vedere concretamente all'opera i vigili di quartiere tanto sbandierati da Nardella il PD si preoccupa di stoppare iniziative che vogliono dare un contributo alla prevenzione e alla sicurezza del quartiere.

E Dormentoni farà bene a chiedersi se vuole fare il Presidente del Quartiere o il segretario di Nardella.

Jacopo Cellai capogruppo Consiglio Comunale

Davide Bisconti capogruppo quartiere 4

Forza Italia

