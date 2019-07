Relitto al porto di Ravenna, c'è anche un toscano tra gli indagati

C'è anche un 59enne toscano tra gli indagati per l'affondamento della 'Berkan B', la motonave dal 2010 lasciata in una zona della piallassa, una sorta di laguna, adiacente al porto romagnolo di Ravenna. Si tratta di un pontremolese, presidente dell'Autorità Portuale. L'imbarcazione sta creando problemi ambientali per l'area.

L'uomo, in ragione della relazione della Capitaneria di Porto ravennate sullo stato dei luoghi del primo luglio scorso, alla luce dello stato di pericolo determinato dall'aggravarsi dell'inquinamento in zona, è stato convocato questa mattina per essere interrogato, accompagnato dal proprio legale.

Tutte le notizie di Pontremoli