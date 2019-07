Rilancio del Piazzone a Pontedera, Confcommercio si mette a disposizione

Un organico progetto di riqualificazione di piazza Martiri della libertà: è questa la strada per il rilancio del Piazzone di Pontedera. La posizione di Confcommercio è ribadita dal presidente di Pontedera Mickey Condelli e dalla referente sindacale Valentina Savi: “L'obiettivo è quello di potenziarne l'attrattività, ridisegnando alcuni degli aspetti fondamentali, utili non solo ai comnmercianti e ai fruitori della piazza, ma in'ottica di servizio per la città intera. Come Confcommercio siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono valorizzare la piazza d'ingresso della città. Da qui la nostra proposta di un concorso di idee per un progetto di riqualicazione, funzionale ed estetico, coinvolgendo professionisti di varia natura”.

Condelli e Savi sottolineano alcuni degli aspetti salienti di una serie di proposte già condivise con i commercianti della piazza: “lasciare libero il transito e mantenere intatta la disponibilità di parcheggi sono due misure essenziali che portano beneficio a tutto il commercio cittadino. A maggior ragione, come abbiamo già chiesto, introdurre un sistema di sosta di cortesia sarebbe una novità ben accolta dalla stragrande maggioranza dei commercianti, così come quella di inserire una fermata della navetta e un incremento dello stesso numero di corse”.

“In ogni caso, non faremo mancare il nostro contributo di idee e suggerimenti alla città, mettendoci a disposizione affinché piazza Martiri della Libertà si confermi un punto di accesso strategico, ma anche un luogo di commercio e di consumo come il resto della città” - concludono i rappresentanti di Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Pisa

