Ruba portafoglio a una turista, denunciata ladra 18enne

Ha sottratto il portafoglio dalla borsa di una turista ma è stata subito fermata e denunciata dalla Polizia Municipale. È successo ieri pomeriggio a Firenze. Erano passate da poco le 17 quando la pattuglia della Zona Centrale in servizio su Ponte Vecchio è stata attirata dalle grida di una persona. Si trattava di una turista colombiana, in visita con i genitori a Firenze. La ragazza ha raccontato agli agenti di essere stata derubata da una giovane che, dopo averle dato una spinta quando era in prossimità del lungarno Archibusieri, con uno strappo le aveva sottratto il portafoglio dalla borsa. E ha indicato la presunta ladra che aveva visto allontanarsi con il suo borsello. Gli agenti l'hanno quindi fermata recuperando il "bottino" del furto: il portafoglio conteneva, oltre ai documenti e alle carte di credito, 110 euro in contanti. La ladra, una straniera di 18 anni, è stata denunciata per furto con strappo: rischia la reclusione da tre a sei anni e la multa da 927 euro a 1.500 euro.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

