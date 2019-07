Anche Certaldo al Beach Party di Jovanotti grazie a Sebach

Sebach a fianco dell’evento Jova Beach Party. Sabato 6 luglioprenderà ufficialmente il via da Lignano Sabbiadoro uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno che, fino al 31 agosto, toccherà diverse spiagge in tutta Italia. Un evento che, ad oggi, vede oltre 100mila tagliandi venduti con molte tappe già sold out e il numero di spettatori totali destinato a raggiungere cifre record. Per l’occasione Sebach sarà Fornitore Ufficiale. L’azienda leader in Italia nel settore del noleggio dei bagni mobili, ha previsto infatti la fornitura di oltre 3000 wc, da utilizzare durante tutte le 17 date previste dal tour.

Saranno oltre 60, invece, gli addetti coinvolti nella gestione del servizio, che garantiranno la pulizia e la manutenzione costante dei servizi igienici durante ogni tappa. Ma il supporto di Sebach all’evento non finisce qui. Molte, infatti, le iniziative che l’azienda svilupperà durante i due mesi di concerti. Sebach sarà presente, con il consueto stile ironico, all’interno delle mappe del village di ogni tappa (visibile sull’app ufficiale del Jova Beach Party), dove verrà indicata la disposizione dei bagni. In qualità di Fornitore Ufficiale Sebach ha inoltre realizzato una creatività ad hoc per il Jova Beach Party, che, con una cover in stile “mare”, traveste i wc posizionati sulla sabbia in singolari cabine da spiaggia.

Infine ci sarà spazio anche per attività legate all’ecosostenibilità e al rispetto ambientale. Sebach metterà infatti in pratica il primo dei 10 comandamenti del tour: “Rispetta e difendi la spiaggia e il mare” distribuendo come gadget, attraverso dispenser personalizzati, dei simpatici posacenere tascabili, interamente prodotti in Italia in materiale riciclabile. In questo modo le spiagge non verranno invase da rifiuti e mozziconi di sigaretta.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo