Seno denso può 'nascondere' i tumori durante la mammografia: scegli gli esami specialistici del Centro Sirio

Quando un seno è molto denso e con molte ghiandole, è più probabile sviluppare un tumore e il tessuto mammario potrebbe nascondere alla semplice mammografia la malattia. Lo afferma uno studio statunitense pubblicato tempo fa sul Journal of Women's Health.

Per questo si rivelano sempre più decisivi gli esami complementari come l'ecografia o lo screening mammografico. In Toscana esiste il Centro Sirio di San Miniato Basso (via Rosa Agazzi, 8) che utilizza strumenti all'avanguardia come il mammografo digitale con Temosintesi 3D. Questo strumento consente di studiare la mammella e di evidenziare in maniera più chiara e accurata anche sottili alterazioni indicative di una lesione di piccole dimensioni.

I medici e gli specialisti del Centro Sirio sono concordi nel favorire esami che scongiurino qualsiasi tipo di rischio. Non è così invece negli Stati Uniti: un gruppo di ricercatori della Icahn School of Medicine di Mount Sinai (New York) ha reso noti dei sondaggi riguardo l'obbligo di legge di informare le donne sui rischi legati alla densità ghiandolare mammaria. I risultati non sono stati incoraggianti. Dei 350 questionari distribuiti, la metà sono stati completati e il 50% degli intervistati ha risposto dicendo di non conoscere la correlazione tra densità mammaria e tumore al seno. Il 70% chiedeva maggiore informazione sulle leggi che regolano l'informazione per le loro pazienti.

Ricordiamo che la mammografia può ridurre la mortalità del 31% e fino al 48% nelle donne che si sono sottoposte a controlli successivi. Dai 40 anni in poi il Centro Sirio suggerisce di eseguire ogni anno od ogni due, anche se poi sarà lo specialista, dopo ogni esame, a dare indicazioni utili.

