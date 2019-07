Sere d'Estate, piazza piena per l'evento fucecchiese

La giornata inaugurale della rassegna estiva promossa dal Centro Commerciale Naturale di Fucecchio e dell’amministrazione comunale si è rivelata un ottimo successo. Tanti cittadini ieri sera hanno affollato la centrale piazza Montanelli e le strade adiacenti per il primo appuntamento con “Sere d’Estate”, dedicato principalmente ai bambini e agli appassionati del gioco. Al teatro Pacini grande successo ha riscosso Melerè…arriva in paese, l’iniziativa “da favola” che ha coinvolto tutti i nidi e le scuole dell’infanzia del territorio in un progetto tratto da una storia delle scrittore Fabrizio Altieri, riscritta dalla coordinatrice pedagogica del Comune di Fucecchio, Roberta Baldini, e illustrata dall’illustratore Glauco Dal Pino. Un racconto musicato che ha coinvolto tantissimi bambini nella nuova piazza Montanelli dove sono intervenuti anche il sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaco Emma Donnini e l’assessore al commercio Valentina Russoniello.

La serata è continuata con la bella lettura musicata della fiaba Lo scarabeo d'oro realizzata dal Teatrino dei fondi. Il successo di pubblico poi è stato raccolto anche dalle iniziative di “Fucecchio Games”, la proposta del CCN dedicata ai giochi che ha attratto tanti appassionati grazie ad alcuni evergreen, come i giochi in legno e le costruzioni Lego, ma anche a proposte vintage come i videogiochi e i computer degli anni ’80-’90. Questa grande partecipazione ovviamente ha avuto un riscontro positivo anche per i negozi del centro che, aperti in orario serale, hanno visto un buon numero di clienti e visitatori.

“Sere d’Estate – ha commentato l’assessore Russoniello - è partita decisamente con il piede giusto grazie alla collaborazione sempre più proficua tra amministrazione e CCN. Vedere il centro così vivo stimola l'organizzazione di nuovi eventi sempre più attrattivi. La nuova piazza Montanelli sarà ancora di più un luogo di convivialità e aggregazione: l’obiettivo è quello di renderla sempre più fruibile ed accogliente”.

“Abbiamo avuto una grande affluenza da parte di tanti fucecchiesi ma anche di persone venute da comuni limitrofi – ha aggiunto la presidente del CCN, Benedetta Pantani-. Le postazioni gioco hanno intrattenuto grandi e piccini creando momenti di spensieratezza e situazioni piacevoli anche per i passanti. Le attività commerciali hanno percepito movimento ed interesse anche all'interno, ci riteniamo molto soddisfatti”.

Il prossimo appuntamento con Sere d’Estate è per mercoledì 10 luglio con la serata “Brazil show”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

