Sicurezza, Lega Fucecchio: "Nessuna comunicazione in Consiglio comunale sulla riunione in prefettura"

La Lega denuncia: “A rischio l’imparzialità e la funzione di garanzia del Presidente del consiglio Comunale di Fucecchio - inaccettabili le forzature al regolamento subite dal nostro gruppo consiliare nel corso dell’ultimo consiglio”. Questa la dura presa di posizione della Lega - Salvini Fucecchio dopo la estenuante seduta del Consiglio.

"Il Presidente Padovani aveva iniziato già prima della seduta a manifestare la sua avversione pregiudiziale nei nostri confronti, affermano i consiglieri. In tarda mattinata, infatti, aveva comunicato il rifiuto “ ufficiale” di inserire all'ordine del giorno dei lavori una nostra interpellanza urgente avente ad oggetto una riunione "sulla sicurezza" tenutasi in Prefettura pochi giorni prima, alla quale avevano partecipato il Sindaco, l’Assessore all'ambiente e un consigliere comunale (questi ultimi senza deleghe o incarichi nell'ambito della sicurezza), resa nota solo il giorno dopo sugli organi di stampa ma senza che ne fosse stata data comunicazione in sede istituzionale, neppure a titolo di “cortesia”.

Per contro, dal contenuto della missiva di diniego trasmessa dal Presidente del Consiglio emerge una mera motivazione politica, priva di riferimenti al Regolamento consiliare, giustificata sul fatto che: a detta del Presidente (il quale dovrebbe avere invece un ruolo di garanzia ed imparzialità e di raccordo tra giunta e consiglieri) non era necessario informare il Consiglio ed i rappresentanti dei cittadini, dal momento che dell’evento era già stata data notizia a mezzo stampa.

Nessuna urgenza, dunque, su un tema così importante per i cittadini, o almeno così la pensa il Presidente del Consiglio Comunale. Il nostro gruppo consiliare invece censura apertamente tale comportamento, non solo lesivo delle prerogative dei consiglieri e dell’intero organo consiliare ma soprattutto sintomatico di un pregiudizio politico ed ideologico, che ci fa fortemente dubitare della imparzialità di Padovani nello svolgere un ruolo fondamentale, che deve restare sempre di terzietà e garanzia.

Una preoccupazione tanto più giustificata a fronte di un Presidente che, di fatto, ha rifiutato di inserire nell'OdG della seduta un atto legittimo adducendo motivazioni prive di supporto dal punto di vista regolamentare; un atteggiamento preclusivo che è continuato poi durante tutta la seduta, con modalità di gestione fortemente discutibili, molto spesso finalizzate a non garantire i diritti delle minoranze, talora ai limiti del Regolamento.

Auspichiamo che questo atteggiamento cessi immediatamente nei confronti del nostro gruppo ma anche a tutela di tutti i gruppi di opposizione e del legittimo confronto politico e democratico, riservandoci ogni azione che riterremo opportuna sul piano politico, nel rispetto delle nostre prerogative.

Non ci faremo piegare da questi atteggiamenti ed anzi, saremo ancora più determinati nel portare avanti quell'azione di controllo sull'operato dell’amministrazione che i cittadini ci hanno incaricato di svolgere."

Gianmarco Porciani (Capogruppo)

Leonardo Pilastri (Consigliere)

Marco Cordone (Consigliere)

