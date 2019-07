Smaltiscono rifiuti tessili illegalmente: denunciati padre e figlio

Nella scorsa nottata i carabinieri hanno notato un furgone parcheggiato in viale Guidoni accanto ai cassonetti dell’immondizia e hanno deciso di controllarlo.

Avvicinandosi hanno constatato che, nascosti dietro al veicolo, vi erano due persone, padre e figlio, rispettivamente di 45 e 19 anni, di nazionalità cinese, intenti a buttare all’interno dei cassonetti scarti tessili derivanti da lavorazione industriale. La successiva ispezione del veicolo consentiva, inoltre, di rinvenire ben 42 sacchi contenenti la medesima tipologia di rifiuti, di cui non si riusciva a capirne la provenienza.

I due uomini, già in passato segnalati per analoghi fatti e tra l’altro privi delle autorizzazioni previste dall’attuale normativa in materia di gestione di rifiuti, venivano denunciati in stato di libertà procedendo al sequestro del veicolo.

