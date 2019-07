Arrivano dalla Zona del Cuoio e dalla Piana Fiorentina, sono giovani e intraprendenti e hanno l'obiettivo di far crescere uno dei locali più famosi della costa tirrenica. Per farlo, hanno deciso di proporre serate pop offrendo un nuovo punto di riferimento per il venerdì sera a tutti i giovani toscani e non.

Stiamo parlando del Tinì Soundgarden di Cecina, uno dei locali estivi più noti e importanti in Toscana. L'estate del 2019 ha visto entrare nel programma fior fior di artisti del mondo musicale italiano per un festival che prende il nome di Popgarden.

In ordine cronologico, si esibiranno Elettra Lamborghini il 12 luglio, Guè Pequeno il 19, Eiffel 65 il 26, Vice is Nice il 2 agosto e Shade il 9.

Dicevamo del comprensorio del Cuoio, perché è da lì che arriva la direzione artistica, per la precisione da Fucecchio e Santa Croce sull'Arno (o meglio, Staffoli) con un''aggiunta' da Sesto Fiorentino. La 16E20 di Edoardo Scarpellini e La Limonaia Corsini di Francesco Corsagni e Tommaso Gherardi, in collaborazione con Reflex Culture e 016 Studio, si è occupata di gestire e organizzare tutto quel che ruota intorno al Popgarden.

L'inaugurazione sarà in via Curtatone Est, 19 a Cecina il 12 luglio con la già citata Elettra Lamborghini, diventata icona pop per antonomasia. I biglietti - anche per le serate successive - sono acquistabili sul circuito Beepticket e anche su Ticketone. La comunicazione invece è curata da 016 Studio, è online il sito del festival.

Quali sono gli obiettivi di Popgarden? Rispondono gli organizzatori: "Vogliamo proporre serate pop adatte a tutti che seguano le nuove tendenze del mondo della musica. Inoltre pensiamo di stimolare il turismo e offrire ai giovani qualcosa di nuovo".

Il progetto è molto ambizioso, certo, per questo la prima stagione è importante, come afferma Scarpellini: "Ho cercato di unire importanti agenzie del mondo della notte creando una squadra motivata, con grande esperienza alle spalle e tanta voglia di fare bene. I proprietari Cinzia Guidi e Denni Masi sono due persone che credono molto in quello che fanno e guardano sempre al futuro, per questo ci siamo trovati subito d’accordo per un operazione così trasversale".

Al suo fianco c'è un'istituzione come La Limonaia, che già in passato ha dimostrato di essere non solo sinonimo di successo ma anche grande talent scout. "Il nostro ruolo nella nightlife è sempre stato quello di seguire programmazioni con artisti prettamente Indie, spesso scoprendoli poco prima del grande successo. Da ormai un paio di decenni organizziamo concerti in tutta la Toscana e l’incontro con Edoardo è stata una bella occasione per creare qualcosa di nuovo insieme. Ci auguriamo che il Popgarden possa essere un festival che faccia divertire veramente tutti" concludono Gherardi e Corsagni.

Gianmarco Lotti

