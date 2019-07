Toscana Pride e #VorreiPrendereilTreno insieme per rendere il corteo più accessibile

Il Toscana Pride da quest’anno è ancora più accessibile. Grazie alla collaborazione con la onlus #VorreiPrendereilTreno fondata da Iacopo Melio, un gruppo di volontarie e volontari che faranno da accompagnatori e accompagnatrici e saranno di supporto per favorire la partecipazione alla parata anche alle persone con abilità motorie ridotte o altre forme di disabilità. Lamanifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+* (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale) che si terrà sabato prossimo a Pisa, ha infatti dedicato una pagina del proprio sito www.toscanapride.eu al tema dell’accessibilità (qui il link alla pagina https://www.toscanapride.eu/accessibilita/).

Nella pagina del sito è possibile trovare le indicazioni utili per godersi la parata in sicurezza e tranquillità potendo contare su una rete di supporto e su servizi dedicati.

Le informazioni non sono rivolte solo alle persone con disabilità ma anche ai cosiddetti “normodotati” a cui le organizzatrici e gli organizzatori del Toscana Pride chiedono di avere una attenzione particolare verso le persone su sedia rotelle, evitando il più possibile di accalcarsi o inciampare e dando spazio e avvertendo chi sta intorno. L’invito è ad essere disponibili ad una eventuale richiesta di aiuto e/o di informazione.

“Siamo convinte che la lotta all’abilissimo, che è uno dei principi affermati nel nostro documento politico, passi anche da qui: da piccoli gesti di consapevolezza e di cura reciproca che garantiranno a tutti e tutte di poter prendere parte alla manifestazione. Crediamo nel potere di piccole azioni quotidiane basate su un’idea di accoglienza che non lascia indietro nessuno, che non alza muri e non crea recinti, ma rimuove gli ostacoli alla convivenza libera e felice tra le persone” ha dichiarato Junio Aglioti Colombini, portavoce del Comitato Toscana Pride 2019. Per la costruzione del progetto si ringraziano Iacopo Melio, presidente di#VorreiPrendereilTreno, e Francesca Talozzi, attivista della Casa della Donna di Pisa.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso tre anni fa da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno", Arcigay Livorno L.E.D Libertà e Diritti, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), LuccAut (Lucca), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.

Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: adesioni@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto correnteIT62 W033 5901 6001 0000 0142 545 (Banca Intesa). Intestato a: Toscana Pride.

Info su www.toscanapride.eu.

Seguici su FB Toscana Pride, Twitter @ToscanaPride e Instagram @ToscanaPride

#ToscanaPride2019

Fonte: Toscana Pride

Tutte le notizie di Pisa