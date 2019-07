Prima udienza sulla morte di Duccio Dini: a processo i rom coinvolti nell'incidente

A distanza di un anno, oggi si è tenuta nell'aula Bunker del Tribunale di Firenze, la prima udienza per la morte di Duccio Dini.

Il 29enne morì travolto da un auto durante un inseguimento tra rom, il 10 giugno 2018. In aula questa mattina erano presenti molti coetanei e amici di Dini che, dopo la sua scomparsa, hanno fondato l’associazione ‘Duccio Dini Onlus’ affidata al legale Marco Ungar .

La onlus rischierebbe però di restare fuori dal processo e di non poter essere ammessa parte civile, poiché è stata fondata solo dopo l’incidente di Duccio. L’autorizzazione della Onlus verrà discussa nella prossima udienza, fissata per il 12 settembre dal presidente della corte Raffaele D’Isa.

Gli imputati sono sette. Tutti sono stati arrestati, due si trovano in carcere, cinque ai domiciliari. Sempre questa mattina per due imputati la corte ha autorizzato l’allontanamento dagli arresti domiciliari per visita medica a uno, ma respinto un’istanza per svolgere attività lavorativa all’altro.

Tutte le notizie di Firenze