Ufficiale, Federico Mengali passa dalla Cuoiopelli al Tau calcio Altopascio

Dopo i rumors degli ultimi giorni adesso arriva la conferma ufficiale: il Tau calcio Altopascio ha trovato il suo bomber per la prossima stagione in Eccellenza. La società amaranto ha infatti ingaggiato il centravanti originario di Pietrasanta Federico Mengali, reduce da una stagione da protagonista alla Cuoiopelli (sempre in Eccellenza) dove ha totalizzato 17 gol in 25 presenze. A lui mister Cristiani affiderà le chiavi del reparto avanzato e anche il compito di essere da esempio per i suoi "colleghi" più giovani.

Classe 90, Mengali vanta un'importante carriera tra Eccellenza e Serie D dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Vado, Viareggio, Rapallo, Massese, Scandicci e Pietrasanta per un totale di 84 gol in 171 presenze. Alla capacità di trovare la porta, Mengali abbina anche una grande etica del lavoro e carisma che sicuramente ne faranno uno dei punti di riferimento dello spogliatoio.

Un rinforzo dunque davvero importante per una squadra, quella di mister Cristiani, che vuole ricoprire un posto di primo piano nel prossimo campionato di Eccellenza.

Fonte: Tau - ufficio stampa

Tutte le notizie di Calcio