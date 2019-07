Un quarto di secolo di sacerdozio per don Roberto: Calcinaia lo celebra

Un traguardo importante che meritava di essere festeggiato al meglio. E in effetti Don Roberto, parroco emerito di Calcinaia e cappellano del Sovrano Ordine Militare di Malta, difficilmente potrà dimenticare Domenica 30 Giugno, ovvero il giorno in cui i parrocchiani calcinaioli si sono stretti attorno alla loro guida spirituale.

Durante la solenne messa, celebrata assieme ad altri due parroci emeriti di Calcinaia, ovvero Don Giulio e Don Antonio, era evidente il clima di tangibile emozione, coinvolgimento e partecipazione che pervadeva la Chiesa di San Giovanni Battista, davvero gremita di fedeli.

A far da cornice a questa collettiva dimostrazione di vicinanza nei confronti di Don Roberto anche la presenza dei tre rioni storici, Montecchio, La Nave ed Oltrarno e la significativa rappresentanza delle istituzioni con l’attuale Sindaco, Cristiano Alderigi, l’Assessore alla Cultura, Elisa Morelli, l’ex Sindaco e Deputata della Repubblica Italiana, Lucia Ciampi e il Comandante della Polizia Locale, Monica Vanni.

Durante la celebrazione i parrocchiani hanno omaggiato il “Don” con un nuovo calice per l’eucarestia, la preghiera di ordinazione in ricordo del primo giorno di sacerdozio e un viaggio in Terra Santa, al cui acquisto hanno contribuito tanti fedeli calcinaioli consapevoli che questo pellegrinaggio era da tempo nei desideri del parroco di Calcinaia.

Poi il pranzo al Cigno Nero con moltissimi invitati e l’intervento del Sindaco, Cristiano Alderigi, a ribadire l’importanza di vedere una comunità unita e solidale che si stringe intorno al suo parroco in una ricorrenza così importante del suo sacerdozio.

A chiudere una magnifica giornata è poi arrivata la splendida torta dedicata a Don Roberto che, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questa festa, tutti i fedeli che hanno partecipato e anche quelli che gli hanno dedicato un pensiero in vista di questa ricorrenza.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

