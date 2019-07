Virtus Poggibonsi femminile vola in Serie D

Una bellissima notizia, che rende ancora più piacevole il periodo di riposo delle vacanze. È quella ricevuta nei giorni scorsi: le ragazze della Virtus di Poggibonsi allenate da Roberto Scalabrini, che hanno vinto il campionato di Seconda Divisione femminile, non finiranno in Prima Divisione, ma addirittura in Serie D. Una promozione meritata, e supportata dallo sforzo della società, che arriva dopo un'annata splendida, fatta di costanza, ambizione e spirito di squadra.

«Abbiamo deciso di fare questo passo perché le ragazze se lo meritano - fa sapere il responsabile del settore femminile Giancarlo Addolorati - La squadra, che ha già un'ottima formazione, verrà rinforzata con l'arrivo di una palleggiatrice, due schiacciatrici e una centrale. Questo permetterà sia di dare un aiuto, sia di sostituire due delle nostre vincitrici, che la prossima stagione saranno all'estero per un progetto Erasmus. La società ha dato e darà tutto l'appoggio possibile per il nuovo importante impegno! Un grossissimo "in bocca al lupo" a tutte!».

Fonte: Ufficio stampa

