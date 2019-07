Apertura straordinaria sabato 6 luglio 2019 dello spazio dedicato al ricircolo dei libri già letti, ma non meno amati, la ‘Bancarella della Fucini’, che vi aspetta dalle 19 alle 23 nei locali della Ex Macelleria di via dei Neri, 17, per poi salutarvi e dare appuntamento a settembre con i due incontri mensili.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Lilliput di Empoli

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

