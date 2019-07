Carcere Volterra, Salvini (Lega): "Prima di battersi per il teatro affrontare altri problemi"

“Capiamo che, per il suo ruolo-afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega-il Garante per i detenuti debba battersi per chi è dietro le sbarre(se, comunque, uno non avesse compiuto atti delinquenziali, non sarebbe, peraltro, ospite delle patrie galere), ma dovrebbe anche capire che vi possano essere altre priorità, prima di puntare ad avere un teatro nella struttura detentiva. Da una lettera scritta da chi lavora nell’istituto di pena volterrano pare, infatti, che le criticità non manchino, coinvolgendo pure chi, come la Polizia penitenziaria, svolge un compito delicato e di primaria importanza. Quindi, a nostro avviso pur essendo consapevoli che la cultura, nelle sue varie sfaccettature, debba sempre essere valorizzata e promossa, è pure necessario procedere per gradi e puntare a risolvere problemi magari più stringenti e forse di più facile risoluzione.”

“Siamo certi-conclude Roberto Salvini-che il Ministero competente recepirà, dunque, l’appello scritto da chi opera quotidianamente nella struttura detentiva, venendo incontro alle naturali esigenze degli agenti e degli altri dipendenti che hanno evidenziato alcune criticità ben più stringenti, anche a nostro parere, di quella relativa alla mancanza di un teatro stabile in loco.”

