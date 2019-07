A Empoli apre Casa Matilda, la struttura di accoglienza del Centro Lilith

È ufficiale, mercoledì 10 Luglio apre Casa Matilda. La casa di seconda accoglienza gestita dal Centro Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, che sorge nell’ex-Hotel Vittoria in Via Carucci, a Empoli, aprirà i battenti con il taglio del nastro previsto per le 19. A seguire apericena per tutti a buffet.

All’evento parteciperanno, tra le autorità istituzionali, la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il Sindaco di Empoli Brenda Barnini, l’assessore al sociale Valentina Torrini, rappresentanti dell’Asl Toscana Centro e di Anpas Toscana, la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli Eleonora Gallerini e le persone che si occuperanno della gestione del centro.

Il più grande ringraziamento dell’associazione va agli oltre 20 sostenitori che hanno offerto il proprio contributo (sia economico che lavorativo) per la realizzazione di Casa Matilda, che saranno ovviamente presenti all’inaugurazione del 10 Luglio. Presenti anche le associazioni del territorio, che negli anni hanno collaborato con Lilith per far crescere sempre di più, con il loro contributo, questa importante realtà di sostegno alle vittime di violenza.

L’immobile rimesso a nuovo contiene undici camere, un ambulatorio, un ampio salone, un giardino e uno spazio per i bambini. L’obiettivo di questa struttura è accogliere le donne che hanno già iniziato un percorso con il Centro Lilith, ma non hanno ancora raggiunto la totale autonomia economica e lavorativa. Le ospiti verranno inserite in percorsi formativi specifici, volti al raggiungimento dell’autonomia.

L’appuntamento, per scoprire i nuovi locali e le loro funzioni, è per Mercoledì 10 Luglio alle dalle 18.30 in poi, in Via Carrucci 105, a Empoli.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite - ufficio stampa

