Centrodestra Fucecchio: "Le magagne dietro il progetto per il campo di via Fucecchiello"

"Ci risiamo: la giunta Spinelli non solo spende male i soldi dei cittadini fucecchiesi, ma redige i progetti in modo così maldestro da mettere addirittura in difficoltà le Società Sportive della città, facendo, come al suo solito, disinformazione in stile sovietico e pura demagogia". Questo la durissima replica dei consiglieri comunali del Centrodestra di Fucecchio (Lega e Forza Italia) alla recente comunicazione dell'ufficio stampa del Sindaco di Fucecchio Spinelli sul campo da calcio di via Fucecchiello.

"Lo sport per i giovani, per il Centrodestra fucecchiese, è e sarà sempre una priorità, come detto anche durante la campagna elettorale: le infrastrutture sportive della città sono attualmente al livello di un paesino del terzo mondo dopo anni di completa noncuranza da parte delle varie Amministrazioni di Sinistra (in tutto il territorio, nemmeno un campetto di basket all’aperto...), e bisogna intervenire. Però vogliamo che per realizzare e potenziare queste infrastrutture, i soldi dei cittadini vengano spesi in modo efficiente ed efficace. Non nel modo sciagurato e irresponsabile con cui la Giunta Spinelli intende procedere.

Ci siamo studiati a fondo tutte le carte relative al campo di via Fucecchiello, per assumere consapevolezza sul progetto, e abbiamo trovato diverse clamorose magagne, fra cui la più rilevante è il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, positivo ma sospensivamente condizionato al perfezionamento della convenzione tra Comune e AC Giovani Fucecchio, mancante di una condizione prevista dalla normativa e necessaria ai fini della fideiussione. Per questo motivo, Forza Italia, con l’appoggio della Lega, ha proposto in Consiglio un differimento di alcune settimane per approfondire questa situazione e perfezionare il provvedimento come richiesto dai Revisori dei Conti, ma la maggioranza non ha accettato.

Dalla successiva discussione in aula del progetto è emersa una clamorosa superficialità da parte della Giunta nella sua redazione, frutto di un'informazione parziale o mancante su alcuni punti importanti: non avevano notato che l'impianto avrebbe avuto un ciclo di vita di soli 15 anni (al termine dei quali va smantellato e smaltito come "rifiuto speciale") e, pertanto, non avevano notato che la sua ristrutturazione non costituisce "investimento" come richiesto dalla legge, ma un "debito”; non avevano notato che servono circa 9.000 € l'anno per la manutenzione, a carico di AC Giovani Fucecchio; non sapevano (e continuano a far finta di non saperlo!) che l'ammontare totale del mutuo a carico della Società AC Giovani Fucecchio non è di 510.000€ ma di ben 615.000€; hanno fatto finta di non sapere che non sono pienamente rispettati i termini normativi per contrarre la fidejussione a copertura del mutuo; non sapevano che l'impianto è molto delicato e facilmente danneggiabile, se non accuratamente tenuto e manutenuto. E quello che è più sconvolgente è che nessuno, né in Giunta, né tra i consiglieri della maggioranza, si era mai letto il manuale di uso e manutenzione dell'impianto, agli atti della loro stessa proposta, dove erano riportati i dati che noi abbiamo citato sopra.

La Società AC Giovani Fucecchio (concessionaria del campo) dovrà far fronte ad una serie di spese impreviste che potrebbero mettere a rischio la sua tenuta finanziaria e, quindi, la sua capacità di pagare le rate del mutuo; la città di Fucecchio spenderà tanti soldi per un'opera che fra 15 anni dovrà essere smantellata e di cui rimarrà solo l'impianto di illuminazione, con la beffa che dovremo pagare anche le spese di smaltimento. Il tutto, in un quadro in cui nel Consiglio del 27 dicembre il sindaco aveva dichiarato che il contributo comunale per quell'associazione sarebbe stato pari ai due terzi del mutuo, mentre adesso, con la nuova convenzione firmata 4 giorni prima delle elezioni, si eroga oltre il 100% del mutuo (47.000€ l'anno circa per 15 anni), privando di fatto altre società sportive cittadine meritevoli di contributi importanti. Di fronte a questo scempio, non potevamo che votare contro.

Siamo seriamente preoccupati.", concludono i consiglieri del Centrodestra fucecchiese, "Questa nuova Amministrazione si presenta ai cittadini con modi di fare superficiali e arroganti, e con atti potenzialmente pericolosi per le finanze del Comune e per i soggetti che via via coinvolge nei propri disegni. Questa volta, però, sta trovando sulla sua strada un Centrodestra unito, che, con forza e consapevolezza, perseguirà e difenderà gli interessi dei cittadini fucecchiesi durante i prossimi cinque anni."

I Consiglieri comunali del Centrodestra di Fucecchio

Gianmarco PORCIANI (Capogruppo Lega – Salvini Fucecchio)

Leonardo PILASTRI (Lega – Salvini Fucecchio)

Marco CORDONE (Lega Salvini Fucecchio)

Simone TESTAI (Capogruppo Forza Italia)

Sabrina RAMELLO (Forza Italia)

