Centrodestra: gazebo contro il sole alla fermata della Tramvia

Oggi pomeriggio abbiamo montato un gazebo all'altezza della fermata della tramvia di via Buonsignori - via Gordigiani di fronte all'Istituto Leonardo da Vinci ad oggi sprovvista di pensilina per dare un po' di riparo dal caldo e dal sole alle persone che attendono il tram in direzione stazione. È una questione che portiamo avanti da tempo perché riguarda una serie di fermate delle linee del tram sprovviste di copertura e che specie in giornate calde come queste diventa quanto mai urgente. E siamo sicuri che con un po' di più di impegno e di buona volontà Nardella e la Sovrintendenza possano trovare rapidamente una soluzione a riguardo.

Ubaldo Bocci - coordinatore centrodestra Jacopo Cellai - capogruppo Forza Italia Alessandro Draghi - capogruppo Fratelli d'Italia Lorenzo Somigli - Forza Italia

Tutte le notizie di Firenze