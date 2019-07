Ciclo dei rifiuti e investimenti, Eni precisa la sua posizione a Livorno

In merito agli investimenti dell'economia circolare in Toscana Eni conferma che sta ultimando le verifiche di compliance interne su entrambi i protocolli e sta svolgendo tutti gli studi sulle condizioni di fattibilità necessari per effettuare un investimento in economia circolare a Livorno e per verificare la concreta possibilità di realizzare un impianto di biometanolo alimentato dai rifiuti. Eni intende confrontarsi con il territorio e la comunità locale prima di assumere qualunque determinazione.

Fonte: Eni - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno