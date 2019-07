Dieci anni di full immersion in inglese, il progetto City Camps a Empoli

Stanno per concludersi le due settimane di full immersion di lingua inglese che da dieci anni si svolge nella città di Empoli.

Ormai è un appuntamento fisso che le famiglie e gli studenti, dall'ultimo anno della scuola dell’infanzia alla classe seconda della secondaria di primo grado, aspettano con impazienza.

L'ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educativa non a scopo di lucro, con sede a Sanremo, accreditata dal MIUR per la formazione degli insegnanti, ha affidato, anche quest’anno, la gestione del Camp a Gabriella Miseria e Nadia Luisi.

In questi dieci anni empolesi diverse centinaia di ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare a questa esperienza confrontandosi e costruendo amicizie con insegnanti madrelingua provenienti da tutto il mondo anglofono.

Nei CITY CAMPS vengono utilizzate strategie diverse e complementari che mirano a rendere l’apprendimento più facile, più veloce, più piacevole, più efficace e più facilmente trasferibile a diverse situazioni. Le quattro abilità comunicative vengono costantemente stimolate con attività mirate. In questo modo l’apprendimento della lingua diventa un atto soggettivo, creativo e dinamico.

Quest'anno, sotto la guida di Sarah, Louis, Rachel, Lily, Aoeifa, Brenna, Courtney, Sentury coadiuvati dagli helpers Emma, Ilaria, Luna, Marta C, Matilde, Mattias, Sofia B, Sofia P, da Fiammetta e da Marta B, circa 140 ragazzini si sono cimentati in tante giocose attività per rafforzare le loro conoscenze

Le responsabili ringraziano la Dirigente del Primo Circolo Didattico di Empoli, Dott.ssa Fasulo, e il Consiglio per aver concesso i locali della scuola primaria “ G. Carducci “ e per aver creduto in questo progetto che ha come finalità quella di incrementare la conoscenza della lingua e la motivazione a comunicare con un linguaggio diverso da quello madre.

Fonte: City Camps Empoli - ufficio stampa

