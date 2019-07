Con Dentissimi non avrai più la fobia del dentista!

Dentissimi è la clinica odontoiatrica con sede a San Miniato Basso, nata nel 2014 come cooperativa di specialisti di provata esperienza per tutte le specifiche branche odontoiatriche.

Attraverso una struttura sanitaria costruita intorno alle esigenze di salute dei nostri pazienti e concepita con spazi adatti ad ogni età, puntiamo a creare una serenità ambulatoriale, abbinata ad una professionalità tipica dei centri odontoiatrici. Le cure odontoiatriche proposte sono un elemento distintivo del servizio offerto. La tempistica, la qualità e la professionalità fanno sì che Dentissimi sia una struttura tecnologicamente all’avanguardia e proiettata nel futuro per l’innovata concezione operativa.

La qualità delle prestazioni terapeutiche, la professionalità di tutto il personale operante nella struttura e la sicurezza dei vari processi di sterilità degli ambienti con la tracciabilità degli strumenti, rendono la clinica odontoiatrica indipendente.

La struttura di Dentissimi San Miniato Basso

La struttura è composta da una zona logistica amministrativa (reception, segreteria, direzione, sala di attesa per adulti e sala di attesa per bambini) e da una zona ambulatoriale organizzata in sei unità operative con attrezzature sanitarie moderne, certificate e garantite, dove i nostri dodici professionisti risponderanno a qualsiasi esigenza odontostomatologica.

I trattamenti disponibili da Dentissimi San Miniato Basso

L’implantologia (impianto dentale) è una tecnica che permette di sostituire uno o più denti naturali con strutture artificiali stabili, con funzionalità masticatorie molto simili ai denti naturali (si possono mangiare tutti i tipi di cibi) e di aspetto molto gradevole grazie alle corone in ceramica o zirconia che riproducono colori naturali (o a scelta).

L’impianto dentale è una vite di titanio altamente biocompatibile (nel nostro caso prodotta in Italia) opportunamente trattata e resa sterile, che viene inserita nell’osso con apposite tecniche specialistiche indolori e (nei casi dov’è clinicamente indicato) senza utilizzo di bisturi né punti di sutura con la tecnica di “implantologia guidata”.

Sull’impianto viene avvitata o cementata una corona, ossia un dente artificiale, che può essere in vari materiali biocompatibili, ripristinando così il comfort, l’estetica e la sicurezza perdute.

Vinci la fobia del dentista!

La sedazione cosciente è una tecnica di anestesia che viene utilizzata per indurre nel paziente una condizione di profondo rilassamento, benessere e amnesia durante la procedura chirurgica. Questa sedazione, sempre accompagnata dall’anestesia locale, viene condotta da un medico anestesista e fa sì che il paziente non avverta dolore e non ricordi nulla dell’intervento. Il paziente viene poi visitato e gli vengono controllati alcuni parametri clinici per accertarne l’idoneità al trattamento. Quindi viene controllato il livello di coscienza e di risposta del paziente agli stimoli del medico. Terminato l’intervento il paziente viene tenuto in osservazione il tempo necessario per esser dimesso in sicurezza.

Da una bocca non in salute può derivare una postura errata

Non tutti sanno che alcuni problemi funzionali del cavo orale e delle sue articolazioni possono creare scompensi nella postura ed essere causa di mal di schiena, tensioni muscolari e dolori articolari. Una risposta a questi disturbi può essere quindi trovata rivolgendosi a un dentista specializzato in gnatologia.

Un’articolazione spesso sottovalutata, ma molto importante del nostro corpo è la cosiddetta ATM, o articolazione temporo-mandibolare. È una delle parti del corpo che utilizziamo di più, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Per questo, se le arcate dei denti non combaciano perfettamente, è possibile che si creino squilibri nella muscolatura di questa articolazione.

L'effetto domino che dalla bocca provoca dolori su tutto il corpo

Si parla in questi casi di “malocclusioni”, quando cioè mascella e mandibola non sono allineate armonicamente tra di loro. Questo “effetto domino” può causare scompensi che danno luogo a dolori alla colonna vertebrale, dolori cervicali o lombari, vertigini, mal di testa, blocchi dell’articolazione stessa.

È quindi facile capire come il riallineamento dei denti e il buon mantenimento degli stessi possano essere la soluzione per problemi di postura e perché qualsiasi valutazione posturale dovrebbe iniziare da un consulto con un dentista gnatologo, lo specialista che si occupa dell’equilibrio funzionale del cosiddetto apparato stomatognatico, con un occhio attento all’equilibrio dell’apparato scheletrico generale e alle conseguenze a carico della postura.

Lo gnatologo, in stretta collaborazione con l’ortodontista, si prende cura delle disarmonie dell’occlusione per ripristinare i contatti delle arcate dentali al fine di restituirci un corretto posizionamento posturale.

Problemi di postura? La soluzione è un Bite!

Solitamente la malocclusione viene affrontata con l’utilizzo di un bite, progettato su misura in seguito ad un accurato studio di ogni specifico caso. Il bite è un apparecchio mobile in resina che favorisce il riposizionamento della mandibola e il ripristino del corretto rapporto tra le due arcate dentali. Impianti dentali in sedazione cosciente, massimo comfort per il paziente!

DENTISSIMI SAN MINIATO BASSO - ESSERE DIFFERENTI, PER ESSERE UNICI

Dentissimi

Via Ilaria Alpi 2/4, San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571.419072

(Autorizzazione sanitaria n°103 del 2014. Direttore sanitario dott.ssa Bergamini Martina Laureata in Odontoiatria iscritta all’Albo degli Odontoiatri di Pisa con n°762)