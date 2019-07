Edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica e altri lavori nelle scuole di Pistoia

Approfittando della pausa estiva, l’Amministrazione comunale continua a programmare interventi negli edifici scolastici. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato, infatti, lavori di manutenzione straordinaria in alcune scuole, così da migliorarne la fruibilità e la risposta sismica. Al momento in fase di aggiudicazione, le opere verranno realizzate e portate a termine entro i primi di settembre, in modo che gli alunni possano beneficiare di spazi meglio organizzati, fin dai primi giorni.

Sulla base delle segnalazioni pervenute dalle segreterie didattiche e dalle ricognizioni effettuate dai tecnici comunali nei mesi scorsi, si è deciso di provvedere a una migliore suddivisione dei locali interni e risolvere alcune problematiche rilevate in tre primarie: 'Maestra Elisabetta' in via del Crociale a Piuvica, 'Policarpo Petrocchi' in via Modenese a Cireglio e Croce di Gora in via Bertonieri.

«Gli uffici comunali lavorano costantemente alla verifica e programmazione di lavori finalizzati a mantenere in buono stato, sicuri e accoglienti gli immobili comunali, in modo particolare gli edifici scolastici - spiega l'assessore all'Edilizia scolastica Alessandra Frosini –. Alla base degli interventi c'è anche un importante lavoro di progettazione svolto in accordo con gli istituti, che durante l'anno segnalano eventuali problematiche e individuano insieme all'Amministrazione soluzioni che insieme cerchiamo di attuare. Non secondaria la collaborazione e il contributo concreto offerto dalle famiglie degli studenti, spesso fondamentale per garantire la cura degli spazi didattici e il mantenimento della qualità dei servizi, oltre alla creazione di un maggiore senso di comunità.»

In attesa delle autorizzazioni necessarie per un più complessivo progetto di miglioramento sismico, nella scuola Croce di Gora sono previsti alcuni interventi di messa in sicurezza della copertura dell’atrio. Tali lavori si sono resi necessari a seguito delle verifiche statiche e sismiche svolte nei mesi scorsi in 27 edifici scolastici e i cui esiti hanno visto l'avvio di numerosi interventi, alcuni in fase di progettazione, altri già intrapresi.

Quanto verrà realizzato nei prossimi giorni a Croce di Gora rientra in un più ampio progetto di miglioramento sismico che riguarderà l’intero edificio scolastico e prevedrà diversi interventi a partire proprio dal rifacimento dalla copertura dell’atrio d’ingresso. Verrà, infatti, sostituita l’attuale struttura in cemento armato con una struttura più leggera, con travi in legno.

Nella scuola 'Maestra Elisabetta', uno spazio attualmente polivalente verrà suddiviso in due locali grazie alla realizzazione di una parete divisoria, prevedendo anche modifiche all'impianto elettrico. Inoltre, un servizio igienico verrà adattato a nuove esigenze.

Infine, per aumentare lo spazio disponibile nell'aula di sostegno al primo piano, nella scuola 'Petrocchi' sarà spostata una parete interna in cartongesso, provvedendo poi alle imbiancare e alla sistemazione degli infissi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

