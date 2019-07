Emma Villas Cus, reclutamento in atto per la serie C

La Emma Villas Siena darà ancora vita nella prossima stagione anche ad una squadra di Serie C. Quest’anno la Emma Villas Cus Siena che ha militato in questo campionato ha ottenuto ottimi risultati, riuscendo a vincere il proprio girone con una cavalcata entusiasmante da parte dei ragazzi (molti dei quali universitari iscritti all’ateneo di Siena) guidati da coach Michele Delvecchio. I sogni di promozione in Serie B si sono però infranti nei playoff, quando nella serie di semifinale i biancoblu sono usciti sconfitti contro Pisa, che successivamente ha vinto anche la finale e conquistato l’accesso nella categoria superiore.

I giovani biancoblu hanno tuttavia fatto divertire e sognare grazie ad ottime prestazioni nell’arco dell’intera stagione. Alla fine la fortuna non è stata neppure dalla parte dei senesi, che nella serie di semifinale hanno dovuto fare a meno di Ferdinando Della Volpe, infortunatosi proprio nel corso di gara1.

La società senese intende allestire una compagine di Serie C anche per la prossima stagione. Molti giocatori della scorsa annata sportiva saranno confermati e andranno a comporre una buona parte del roster. Ma è in atto anche un reclutamento finalizzato a trovare giocatori che possano entrare nel team della seconda squadra della Emma Villas. Sei un pallavolista e vuoi frequentare l’Università a Siena

Vuoi continuare a fare sport durante i tuoi studi universitari, giocando con l’Emma Villas Cus che partecipa al campionato di serie C?

Allora contattaci, scrivi una mail a giovanile@emmavillasvolley.com e allega il tuo curriculum sportivo e il numero di telefono, ti contatteremo rapidamente.

L’obiettivo anche per la prossima stagione agonistica è quello di andare ad allestire una formazione competitiva che possa disputare un buon campionato di Serie C. Il sogno di andare a giocare indossando la maglia della seconda squadra della Emma Villas potrebbe divenire realtà.

Fonte: Emma Villas Volley - Ufficio Stampa

