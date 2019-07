Empoli, lavori di restyling al sistema elettrico: la mappa degli interventi

La prossima settimana E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà interventi di manutenzione e potenziamento impianti nel territorio comunale di Empoli, per la precisione a Ponte a Elsa(lunedì 8 luglio e venerdì 12 luglio) e in via Garigliano (mercoledì 10 luglio).

A Ponte a Elsa, i tecnici di E-Distribuzione effettueranno la ristrutturazione completa della cabina “Ponte a Elsa 1” che sarà completamente rinnovata in tutta la componentistica elettromeccanica con l’installazione di apparecchiature totalmente motorizzate che consentiranno di automatizzare il funzionamento del sistema elettrica collegato all’impianto, con benefici per la qualità del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Dato che i lavori sono complessi, per diminuire i disagi alla clientela E-Distribuzione effettuerà un’interruzione programmata lunedì 8 luglio procedendo allo smontaggio della cabina e all’attivazione di una cabina provvisoria, per poi lavorare nei giorni successivi senza alcuna disalimentazione e rifare un’ultima interruzione temporanea venerdì 12 luglio per l’attivazione della cabina rinnovata.

In via Garigliano, invece, i tecnici dell’azienda elettrica interverranno sul trasformatore della cabina denominata “Campo Sportivo”per innalzare la tensione e soddisfare la richiesta per le forniture di Acque, nonché per installare nuove apparecchiature. Il lavoro dovrebbe essere rapido, nell’avviso lavori si indica l’orario 13:30 – 15:30 ma E-Distribuzione conta di concludere prima.

Tutte le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio, come indicato sopra. Qui il dettaglio dei lavori:

- Empoli, lunedì 8 luglio e venerdì 12 luglio, dalle ore 9:00 alle 16:00, alcuni civici di via II Giugno, via Livornese, via Val d’Elsa, via Senese Romana, via Bastia, via Medaglie d’oro, via Osteria bianca, via della Costituzione.

- Empoli, mercoledì 10 luglio, dalle ore 13:30 alle 15:30, alcuni civici di via Garigliano, via Barzino, via Maratona, viale Olimpiadi.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel Italia srl

