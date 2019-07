Farmaci antitumorali 'prestati' a Careggi, terapie non saranno interrotte

Le terapie antitumorale per i 25 pazienti dell'ospedale fiorentino di Careggi trattati per il tumore alla vescica non saranno interrotte. Dalla Regione Toscana, il presidente Enrico Rossi fa sapere che "all'interno del Ssn qualcuno si è gentilmente prestato per darci qualche unità" di mitomicina, "in modo da arrivare al 12 luglio". Dopo tale data è stato stipulato un accordo "con Svizzera e Germania perché ci vengano consegnate, vedremo se con trasferta diretta, altre 400 fiale", spiega ancora Rossi.

