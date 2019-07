Fiction Rai su Enrico Piaggio, al via le riprese a Pisa

Alle prime luci dell’alba di lunedì mattina cominceranno a Pisa le riprese, del film TV Enrico Piaggio, coproduzione di Rai Fiction e Movieheart, ispirata al personaggio di Enrico Piaggio, interpretato da Alessio Boni. Saranno narrate le vicende che portarono la fabbrica di Pontedera alla rinascita, grazie all’invenzione della Vespa. La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Pisa e Toscana Film Commission.

Il film, per la regia di Umberto Marino, scritto da Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini, vede la partecipazione nel cast anche di altri grandi attori della scena nazionale come Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore e Roberto Ciufoli. Le location scelte dalla produzione nella nostra città sono, piazza del Duomo, piazza dei Cavalieri e l’interno di Palazzo Gambacorti.

La trama del film ripercorre le vicende che portarono l’imprenditore Enrico Piaggio a ripartire dalle macerie della fabbrica di Pontedera, distrutta dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Rinascita che prende avvio dall’intuizione di dare agli italiani un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace però di permettere a tutti di spostarsi, sia per lavoro che per divertimento. Una piccola idea che rappresentò il volano di un grande sviluppo economico nell’indotto industriale di Pontedera e della Toscana. La storia si snoda sullo sfondo di un percorso ad ostacoli che porterà l’imprenditore italiano ad incrociare la sua piccola creatura con le riprese del celebre film “Vacanze romane”. Per permettere lo svolgimento delle riprese cinematografiche nei giorni domenica 7 e lunedì 8 luglio saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

LUNGARNO SIMONELLI, dalla Cittadella a Via S. Vito, dalle ore 14:00 del 7 luglio alle 23:00 del 8 luglio, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati eccetto veicoli della produzione;

LUNGARNO GAMBACORTI, negli stalli della Pubblica Amministrazione l’8 luglio dalle 13:00 alle 19:00, divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli della produzione;

PIAZZA DEL DUOMO, l’8 luglio dalle 6:00 alle 13:00, consentita la circolazione a passo d’uomo e la sosta di veicoli della produzione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa