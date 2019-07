Flipper, juke-box e slot Made in Empoli: una mostra per ricordare Novaro Noci

Novaro Noci, imprenditore empolese, a dieci anni dalla morte verrà ricordato in una mostra al Circolo Arti Figurative nel Palazzo Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti.

Ex dirigente della Coop, lasciò il posto fisso per una fortunata avventura imprenditoriale: dai biliardini, dai simulatori di volo, ai flipper e ai juke-box, Nel 1962 Noci fondò la Novarmatic a Cortenuova, poi trasferita al Terrafino, con cui ha curato la distribuzione dei videogiochi. La figlia Barbara conserva alcuni esemplari funzionanti e diverse testate di altri caratterizzati da una grafica accattivante; un tempo erano dipinti a mano e sono delle vere e proprie icone pop.

Saranno messi in mostra, accompagnati da una conferenza di presentazione: 2 flipper, 1 juke-box, 1 slot e varie testate dei flipper incorniciate.

Alla presentazione di Sabato 6 Luglio alle 17.30 una conferenza ripercorrerà con slides, sia di giochi che dell'attività di Noci, la storia della ditta che coincide con la storia e l'evoluzione del gioco: dal meccanico, elettromeccanico al videogioco (fine anni '50-2000).

Il programma del luglio empolese

Il cartellone degli eventi estivi del ‘Luglio empolese’ sta entrando nel vivo. Le vie del centro storico pullulano di persone che si incontrano e partecipano agli eventi. Questo particolare periodo sarà arricchito anche da eventi culturali come ‘Aperti alle mostre’: domani è prevista l’inaugurazione di una nuova esposizione.

APERTI ALLE MOSTRE! - Domani, sabato 6 luglio 2019 alle 17.30 si inaugurerà a palazzo Ghibellino, al Circolo Arti Figurative, in piazza Farinata degli Uberti, la mostra intitolata “Le origini del gioco elettromeccanico: una storia empolese”. Design per il divertimento: flipper, juke – box e slot. Il ricordo dell’imprenditore empolese, Novaro Noci, a dieci anni dalla morte, ex dirigente della Coop, lasciò il posto fisso per una avventura, rivelatasi fortunata, imprenditoriale. Dai biliardini, dai simulatori di volo, ai flipper, ai juke – box. Correva l’anno 1962 quando Noci fondò la Novarmatic a Cortenuova, poi trasferita al Terrafino, con cui ha curato la distribuzione dei videogiochi. La figlia Barbara conserva alcuni esemplari funzionanti e diverse testate di altri videogiochi caratterizzati da una grafica accattivante. Un tempo erano dipinti a mano e sono delle vere e proprie icone pop. In mostra troveremo due flipper, un juke - box , una slot e varie testate dei flipper incorniciate. alla presentazione di sabato una conferenza ripercorrerà sia i giochi sia l’attività di Noci, la storia della ditta che coincide con la storia e l’evoluzione del gioco: dal meccanico, all’elettromeccanico fino al videogioco (fine anni ’50-2000).

Dal gioco di ieri e di oggi, si prosegue nel vicolo di Santo Stefano per continuare ad ammirare fino a sabato 13 luglio 2019 la mostra fotografica “Archeologia a Empoli: immagini dagli scavi” a cura dell’associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno e ogni giovedì, alle 21.30, per i più curiosi e ghiotti di conoscere ancora meglio il passato della propria città, sarà aperto l’Antiquarium di palazzo Ghibellino per parlare di archeologia e storia, sempre grazie agli operatori dell’associazione Archeologica.

DALLE MOSTRE AI MUSEI CITTADINI - Effettueranno apertura straordinaria notturna i martedì e i giovedì sera, dalle 21.30 alle 23.30: Museo del Vetro, Museo della Collegiata di Sant’Andrea, Museo Civico di Paleontologia e la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani.