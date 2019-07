Fondazione Romualdo Del Bianco e il movimento Life Beyond Tourism al World Heritage Commitee

Nell’ambito del prestigioso World Heritage Commitee che si svolge a Baku in Azerbaijan e che riunisce esponenti di spicco internazionale al fine di individuare le località da aggiungere all’elenco dei Siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la Fondazione Romualdo Del Bianco® presenterà il proprio intervento dal titolo“Building Peace through Heritage with the Life Beyond Tourism Movement”.

I lavori del Comitato sono partiti lo scorso 30 Giugno a Baku in Azerbaijan con interventi ed incontri tra i massimi esponenti Mondiali dei 21 Paesi membri di personalità dediti alla tutela del Patrimonio Mondiale Unesco.

Questa seconda volta della Fondazione Romualdo Del Bianco nel contesto del World Heritage Committe segna l’appuntamento più importante del periodo estivo che segue immediatamente la partecipazione al Ciftis di Pechino dello scorso Maggio ed è tappa di avvicinamento al prossimo “World Forum to Change Through Dialogue”. Una tre giorni prevista a Firenze dal 13 al 15 Marzo 2020 che riunisce la XXII Assemblea Generale degli Esperti della Fondazione Romualdo Del Bianco, il Simposio Internazionale “Building Peace Through Heritage”, l’International Showcase delle espressioni culturali del Movimento e gli eventi collaterali. Presto sarà on line la call per la partecipazione sul portale www-lifebeyondtourism.org.

“Il nostro intervento al World Heritage Committe - dichiara Carlotta Del Bianco vice presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco – è frutto del trentennale lavoro della Fondazione sul tema della valorizzazione e salvaguardia del Patrimonio che guarda al futuro grazie al Movimento Life Beyond Tourism con gli strumenti e le pratiche che propone e sperimenta partendo dall’Italia, da Firenze, e si rivolge al mondo intero, a viaggiatori e abitanti, a aziende e istituzioni. Avere il privilegio di condividerlo con i massimi esperti del settore è motivo di orgoglio e stimolo continuo. Abbiamo un grande legame con Baku perché proprio qui nel 2007 abbiamo presentato per la prima volta l’etica Life Beyond Tourism nell’ambito della conferenza the Islamic City of the 21st century: opening to the Islamic world e siamo felici di annunciare che sarà proprio l’Azerbaijan il paese ospite del nostro prossimo World Forum a Firenze del 2020”

Fonte: Ufficio Stampa

