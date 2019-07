Il fondatore di #VorreiPrendereilTreno Iacopo Melio, in compagnia del noto scrittore e blogger Saverio Tommasi, saranno a Empoli, il prossimo 9 luglio alle ore 21.30, presso la Libreria Rinascita, per un incontro pubblico dal titolo 'Porti aperti': si parlerà di diritti e di umanità, in un momento tragico per il nostro Paese dove è necessario prendere posizione.

