La Civiltà Contadina da riscoprire a Montefoscoli

Un percorso gastronomico nella via centrale del borgo alla scoperta dei sapori tradizionali della nostra campagna. Musica, canti, balli, spettacoli per grandi e piccini, mercatino dell'artigianato sono gli ingredienti della Festa della Civiltà Contadina di Montefoscoli che si svolgerà il 6 e il 7 Luglio. La storica iniziativa, che da anni promuove il territorio con tutti i suoi prodotti, è dedicata al buon cibo e alle ricette locali, il tutto in un clima cordiale e festoso, grazie ai molti volontari presenti.

“Un nostro punto di forza oltre alla valorizzazione dei prodotti del territorio è anche la salvaguardia del territorio stesso – ha sottolineato Susi Susini, Presidente del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli - infatti già da alcuni anni vengono utilizzate stoviglie bio compostabili, garantendo una raccolta differenziata più accurata”.

“Tutto questo è possibile grazie all'impegno dei numerosi volontari del Comitato di Montefoscoli - hanno sottolineato il sindaco di Palaia Marco Gherardini - A loro va la nostra riconoscenza, perché tengono in vita le tradizioni del territorio e di un'intera comunità".

Entrambi i giorni la festa inizierà alle ore 18:30 e l'ingresso sarà libero. Nei vicoli e nelle piazzette del borgo risuoneranno sia le musiche popolari di Madame Pamela Larese, di Valentina Margot Grigò e del Coro Popolare, sia quelle più moderne di Samuele Borsò. Sul Piazzale della Chiesa invece sarà presente “Schi22o” con il suo Dj Set; nel Giardino Miravalle, per i più piccoli, “Magico Matteo” con lo spettacolo di magia e illusionismo. Oltre alla musica, grande spazio anche alla cultura e all'arte, con la mostra di pittura di Veronica Cairo di “VerArt” e con le aperture straordinarie della Casa Museo Vaccà Berlinghieri e del Museo della Civiltà Contadina, in cui sarà presente la mostra temporanea “L'uomo e le piante nella Preistoria”.

Lungo la via principale sarà allestita anche “La Fiaschetteria”, uno spazio dedicato ai vini di alcune aziende agricole locali come Usiglian del Vescovo e Villa Saletta. La festa sarà quest'anno l'occasione per ricordare un montefoscolese molto amato e mancato da poco, Giuseppe Stefanelli, anima pulsante del paese e membro attivo non solo del Comitato organizzativo della manifestazione, ma anche di altre associazioni del territorio. A lui domenica pomeriggio 7 luglio sarà dedicato il “Vespa Raduno” a cura del Vespa Club Pontedera, di cui Giuseppe Stefanelli è stato storico presidente

