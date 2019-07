La Notte d'Isabella, info utili per navette e biglietterie

La Notte d'Isabella è alle porte: a Cerreto Guidi sarà festa sabato 6 luglio dalle 17 fino alle 24 e domenica 7 luglio dalle 16 fino alle 24. Di seguito alcune info utili su navetta e biglietteria (mentre il programma lo trovate da questa parte).

Servizio Navetta

Il Servizio Navetta Gratuito sarà a rotazione continua ogni 15-20 minuti e verrà segnalato da appositi cartelli.

Navetta 1: Partenza dal Parcheggio posto in via G. Matteotti (presso il cimitero comunale) – Arrivo via Vittorio Veneto.

Navetta 2: Partenza dal Parcheggio posto in zona residenziale via A. Moro, loc. San Zio ( presso rotatoria) – Arrivo: rotatoria parcheggio Belvedere.

Navetta 3: Parcheggio fine Via Dante Alighieri ( parcheggio Campo Sportivo ) arrivo Via Ildebrandino (Scuole Medie).

Biglietterie

Via Roma

Via Vittorio Veneto

Via del Mortaio

Biglietto Intero €. 5,00

Ridotto €. 3,00 • Residenti nel Comune di Cerreto Guidi • La domenica presentando il biglietto del sabato • dalle ore 23:00 alle ore 24:00

Gratuito: Residenti centro storico; minori 0 - 18

Chiusura casse, ed ingresso gratuito, dalle ore 24.00.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi